Bonus bici, dal 14 gennaio ripartono le richieste per i rimborsi: come fare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da oggi fino al 15 febbraio si apre una nuova finestra per chiedere il rimborso per gli acquisti che rientrano nel Bonus bici e monopattino previsti dal Programma sperimentale Buono mobilità, con riferimento alle spese effettuate tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. Bonus mobilità, nuova possibilità per i rimborsi Tutti coloro che non hanno ancora ottenuto il rimborso, si legge nella nota del ministero dell’ambiente, anche chi non si è pre-registrato, possono presentare nuova domanda tra il 14 gennaio e il 15 febbraio 2021. Il rimborso ha un valore di massimo 500 euro, e copre fino al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di un mezzo di mobilità sostenibile: biciclette, bici a pedalata assistita (e-bike), monopattini e segway, e per l’utilizzo dei servizi di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da oggi fino al 15 febbraio si apre una nuova finestra per chiedere il rimborso per gli acquisti che rientrano nele monopattino previsti dal Programma sperimentale Buono mobilità, con riferimento alle spese effettuate tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020.mobilità, nuova possibilità per iTutti coloro che non hanno ancora ottenuto il rimborso, si legge nella nota del ministero dell’ambiente, anche chi non si è pre-registrato, possono presentare nuova domanda tra il 14e il 15 febbraio 2021. Il rimborso ha un valore di massimo 500 euro, e copre fino al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di un mezzo di mobilità sostenibile:clette,a pedalata assistita (e-bike), monopattini e segway, e per l’utilizzo dei servizi di ...

GiacomoDemiche3 : @mara06844397 Hanno dato il bonus x bici e monopattini e allora usiamoli. Poi se fa freddo, piove o peggio nevica,… - giornalecomuni : #Bonusbici: da oggi riaperte le domande per il #rimborso - GQitalia : Forse questa volta ce la fai, su #bonusbici - TV7Benevento : Bonus bici e monopattini, seconda fase: come richiederlo... - fabriziomontain : RT @fiabonlus: Bonus bici: dal 14 gennaio ripartono i rimborsi. Come richiedere il bonus -