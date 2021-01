Bonus 100 euro | una parte spetta anche agli insegnanti che hanno lavorato in presenza fino al 4 marzo 2020

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Ministero ha inviato nei giorni scorsi alle scuole la nota n. 484 con oggetto ": Indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del DL 17n. 18, in favore del personale scolastico che hainnel mese di." La nota, come chiarito, riguarda tutto il personale scolastico, compresi i DSGA. L'articolo .