Bonomi “Il Governo non ascolta le imprese, Recovery Plan senza visione” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo buoni rapporti con singoli ministri, ma nel complesso questo è stato un Governo molto chiuso su se stesso. Non ci ha mai dato risposte: zero sul piano Italia 2030 che portammo agli Stati generali, zero sul piano 2030-2050 che abbiamo presentato all'assemblea generale”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.Alla politica, in questa fase di crisi di Governo, Bonomi chiede “di uscire dalla gabbia dei personalismi: è la vera emergenza. Si tende troppo a personalizzare e a cercare lo scontro ideologico. Nessuno parla più della realtà, ma la realtà bussa alla porta e presenta il conto”.“Mi auguro che ci sia un Governo disponibile ad ascoltare chi ha dimostrato capacità di far crescere il Paese. Se vogliamo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo buoni rapporti con singoli ministri, ma nel complesso questo è stato unmolto chiuso su se stesso. Non ci ha mai dato risposte: zero sul piano Italia 2030 che portammo agli Stati generali, zero sul piano 2030-2050 che abbiamo presentato all'assemblea generale”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il presidente di Confindustria Carlo.Alla politica, in questa fase di crisi dichiede “di uscire dalla gabbia dei personalismi: è la vera emergenza. Si tende troppo a personalizzare e a cercare lo scontro ideologico. Nessuno parla più della realtà, ma la realtà bussa alla porta e presenta il conto”.“Mi auguro che ci sia undisponibile adre chi ha dimostrato capacità di far crescere il Paese. Se vogliamo la ...

