Bonomi contro Conte | vuole un altro governo Landini attacca Renzi

La preoccupazione per la crisi istituzionale è comune, la lettura degli avvenimenti invece è parecchio diversa, specie nel giudizio rispetto all'operato del governo. Davanti al ritiro dei ministri di Italia Viva, Confindustria e sindacati esprimono subito le loro opinioni. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi solo qualche giorno fa aveva incontrato Giorgia Meloni e prima di natale Matteo Salvini. Normale dunque che voglia tenersi equidistante, sebbene confermando le forti critiche espresse verso Conte e il suo governo.

Bonomi (Confindustria) contro il governo: «Chiuso su se stesso, non ci ha mai ascoltato»

Bonomi (Confindustria) critica il governo: «È chiuso su se stesso, ma il Paese tenuto in piedi dalle industrie»

Il leader di Confindustria: «La politica esca dai personalismi, adesso basta scontri ideologici. Dobbiamo prendere il Mes sanitario, troppi errori durante la pandemia. L'esecutivo non ci ha mai consul ...

