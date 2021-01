Bonetti a Tgcom24: 'Sulla scuola un governo serio dovrebbe scusarsi' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo ha detto il ministro dimissionario alle Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti , a 'Fatti e misfatti' su Tgcom24. 'Le nostre dimissioni - ha aggiunto - non sono una frattura ma uno spazio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo ha detto il ministro dimissionario alle Pari opportunità e la Famiglia, Elena, a 'Fatti e misfatti' su. 'Le nostre dimissioni - ha aggiunto - non sono una frattura ma uno spazio ...

Sulla scuola "un governo serio dovrebbe scusarsi, perché i ragazzi sono ancora a casa in Dad o in strada a protestare. Non si può pensare di aver fatto tutto bene". Lo ha detto il ministro dimissionar ...

"Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo per riprogettare il Paese, sempre rimandato, finalmente si apra. Non si può più rimandare, proprio perché siamo in crisi bisogna agire, il tema n ...

