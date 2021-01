Bollettino | la triste consuetudine dei morti | occhio al trend dei ricoveri | qualcosa sta cambiando?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildi giovedì 14 gennaio rilasciato dal ministero della Salute si conferma molto simile a quello di ieri nei numeri. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati riscontrati 17.246 contagiati, 20.115 guariti e 522, un dato ancora elevato e che purtroppo ci rende sempre più maglia nera a livello europeo. Il tasso di positività è inoltre risalito al 10,7% (+1,7 rispetto a ieri) su 160.585 tamponi analizzati. Per quanto riguarda gli ospedali, per fortuna sembra essersi invertito ildi crescita che era stato registrato nelle ultime settimane: oggi il saldo deiin reparti Covid è -415 (23.110 posti letto attualmente occupati) mentre quello in terapia intensiva è -22 (2.557), anche se gli ingressi del giorno sono stati 164, segno che l'alta mortalità ancora influisce in maniera importante. Procede ...