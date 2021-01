Bollettino Coronavirus del 14 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In data 14l’incremento nazionale dei casi è +0,74% (ieri +0,68%) con 2.336.279 contagiati totali, 1.694.051 dimissioni/guarigioni (+20.115) e 80.848 deceduti (+522); 561.380 infezioni in corso (-3.394). Elaborati 160.585 tamponi totali (ieri 175.429) con 68.603 casi testati (ieri 69.626); 17.246 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 10,73% (ieri 8,99% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 25,13% (ieri 22,65%, target 3%). Ricoverati con sintomi -415 (23.110); terapie intensive -22 (2.557) con 164 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.587; Veneto 2.076; Sicilia 1.867; Lazio 1.816; Puglia 1.524; Emilia Romagna 1.515; Campania 1.294. In Lombardia curva +0,51% (ieri +0,44%) con 28.645 tamponi totali (ieri 31.880) e 9.629 casi testati (ieri 9.584); 2.587 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ...