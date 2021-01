Bollettino coronavirus 14 gennaio | i primi dati | l’aggiornamento alle 17

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildel ministero della Salute di oggi 14, con iriguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Iaggiornamenti dRegioni. Ildel ministero della Salute… L'articolo proviene da MeteoWeek.

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 13 gennaio: 15.774 casi su 175.429 tamponi, 507 morti - SkyTG24 : ?? #Coronavirus I dati del bollettino del #13gennaio ?? - PerugiaToday : #coronavirus , bollettino regionale del 14 gennaio: 210 nuovi positivi, leggero aumento dei ricoveri - regbasilicata : REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 14 gennaio 2… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati del #14gennaio - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #ioseguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

il Resto del Carlino

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 14 gennaio, con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia.Due morti e 210 i nuovi casi di Covid-19 del 14 gennaio 2021 in Umbria a fronte di 2.953 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,1 per cento. Nel bilancio tracciato nell'ambito della conf ...