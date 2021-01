“Bloccato per 12 giorni in queste condizioni”. Incubo per Fabio Cannavaro, cosa è successo all’ex calciatore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un episodio davvero poco piacevole ha coinvolto Fabio Cannavaro e i collaboratori del suo staff tecnico del Guangzhou Evergrande. L’ex difensore centrale di Napoli, Parma, Real Madrid e Juventus (solo per citarne alcune), tra i protagonisti indiscussi della vittoria dei Mondiali a Germania 2006 dell’Italia, dal 2014 ricopre la carica di allenatore proprio del Guangzhou. Nel mese di dicembre però la squadra cinese è andata in contro ad un’inaspettata eliminazione dalla Champions League asiatica. Questa sconfitta cocente ha portato con sé degli strascichi importanti. Infatti la dirigenza non avrebbe reagito per niente bene, tanto da compiere un atto spiacevole nei confronti di Cannavaro e del suo staff tecnico. (Continua dopo le foto) Il clamoroso episodio che ha riguardato Fabio Cannavaro e i suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un episodio davvero poco piacevole ha coinvoltoe i collaboratori del suo staff tecnico del Guangzhou Evergrande. L’ex difensore centrale di Napoli, Parma, Real Madrid e Juventus (solo per citarne alcune), tra i protagonisti indiscussi della vittoria dei Mondiali a Germania 2006 dell’Italia, dal 2014 ricopre la carica di allenatore proprio del Guangzhou. Nel mese di dicembre però la squadra cinese è andata in contro ad un’inaspettata eliminazione dalla Champions League asiatica. Questa sconfitta cocente ha portato con sé degli strascichi importanti. Infatti la dirigenza non avrebbe reagito per niente bene, tanto da compiere un atto spiacevole nei confronti die del suo staff tecnico. (Continua dopo le foto) Il clamoroso episodio che ha riguardatoe i suoi ...

matteosalvinimi : #Salvini: La sinistra ritiene che io debba andare a processo per aver bloccato l'immigrazione clandestina. Come pos… - TeresaBellanova : .@ItaliaViva non ha mai bloccato il piano per il Recovery, nè mai lo farà. Finché ci sarà lo spazio per migliorarlo… - emergenzavvf : Soccorso dai #vigilidelfuoco un'automobilista rimasto bloccato nella propria vettura per una forte nevicata a Cavar… - MaurizioTorchi2 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La sinistra ritiene che io debba andare a processo per aver bloccato l'immigrazione clandestina. Come posso… - Roberta91754125 : RT @GiuseppeSottil6: I ristoratori campani bloccano l'uscita autostradale Caserta-Roma all'altezza di Caianello. Dispiace per chi si trova… -