«Bill Gates ci vuole tutti morti» | le teorie del complotto dell’ex M5s Francesca Benevento | No-Vax e superfan di Trump

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Non solo Sara Cunial e Davide Barillari, il Movimento 5 Stelle ha portato nelle istituzioni personaggi che si sono contraddistinti per le lorodi, NoVax e negazioniste della Covid19. Tra questi troviamo, consigliera nel XII municipio a Roma fuoriuscita dal Movimento nel 2019, che non si è certo risparmiata nel pubblicare sui suoi social esternazioni e bufale complottiste che vedono come protagonisti il Nuovo Ordine Mondiale, lo sterminatore, i vaccini al veleno, il controllo mentale del 5G e il salvatore dell’umanità Donald. Il 21 maggio 2020pubblica un post, rilanciato a dicembre, in cui ritiene che Papa Francesco sia un massone gesuita illegalmente eletto e a pieno titolo membro ...

Francesca Benevento, ex M5s ora gruppo misto ed esponente del XII municipio. Irriducibile No vax, inonda Fb di baggianate negazioniste. Pd e Lega per una ...