Biathlon, IBU Cup Arber I 2021: nella sprint maschile tripletta della Norvegia. Nessun errore al tiro degli azzurri!

Il Biathlon oggi, giovedì 14 gennaio, ha visto aprirsi l'IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo la prima tappa del circuito maggiore, scattata stamane con la sprint femminile, mentre si è appena conclusa la 10 km sprint maschile. Dominio della Norvegia, che mette a segno una tripletta: a vincere è Aleksander Fjeld Andersen, che trova lo zero e chiude in 24'58?1, mentre si piazza secondo Filip Andersen, che con un errore in piedi termina a 11?9, infine è terzo Sivert Guttorm Bakken, anch'egli con un errore in piedi, che giunge a 18?8. Perfetta la prestazione al tiro dei quattro azzurri al via, tutti con 10/10: si classifica ai piedi del podio, quarto, Daniele Cappellari, ...

Il biathlon oggi, giovedì 14 gennaio, ha visto aprirsi l'IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo la prima tappa del circuito maggiore, scattata stamane con la sprint femminile, mentre s ...

Cappellari ad un passo dal podio nella sprint di Ibu Cup di Arber. Tre azzurri nei tredici

Ottima gara degli azzurri nella sprint di Ibu Cup di Arber, dove i tre effetivi schierati in gara hanno chiuso tutti entro i primi tredici della classifica, sfiorando anche il podio. La gara è stata d ...

Ottima gara degli azzurri nella sprint di Ibu Cup di Arber, dove i tre effetivi schierati in gara hanno chiuso tutti entro i primi tredici della classifica, sfiorando anche il podio. La gara è stata d ...