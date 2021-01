Biathlon | dominio russo nell’opening dell’IBU Cup Akimova vince la sprint | bene le azzurre con Carrara undicesima

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La stagione 2020-2021 dell‘Ibu Cup ha finalmente preso il via questa mattina ad Arber (Germana), dove si è disputata lafemminile che precede quella maschile, programmata nel pomeriggio. Con un mese e mezzo di ritardo a causa del covid, il nuovo inverno ha finalmente potuto aprire le porte anche alla competizione cadetta del, e a trionfare è stata la Russia che ha monopolizzato tutto il podio. A trionfare è stata la trentenne russa Tatiana, che può vantare nel proprio palmares anche una vittoria e due podi nel circuito maggiore ottenuti nella sua stagione d’oro 2016-2017, ha commesso un solo errore a terra e ha preceduto sul traguardo la connazionale Valeriia Vasnetcova di 10?. La ventitreenne ha commesso due errori (1+1) ed è andata più forte nei primi due giri, ma nella terza giornata ha di fatto mantenuto il ...

zazoomblog : LIVE Biathlon 125 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Tarjei Boe e dominio norvegese. Hofer sogna il podio disastro… - FondoItalia : Biathlon - Dominio 2020 negli ascolti TV in Francia sul digitale terrestre -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon dominio

OA Sport

Alle 14.30 il via della seconda Sprint di Oberhof che apre una lunga sei giorni di gare con in programma anche le Staffette e le Mass Start. Cinque gli italiani al via, tutti ...La classifica finale e la cronaca della staffetta singola mista di Oberhof 2020. Vince la Francia, Italia settima.