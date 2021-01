Bernardeschi terzino, Pirlo: «Grande prestazione» – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha esaltato la prestazione di Federico Bernardeschi Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha esaltato la prestazione di Federico Bernardeschi. Queste le sue parole ESPERIMENTO Bernardeschi – «Volevo vedere Bernardeschi da terzino, ce l’avevo in testa da un po’, avendo sempre partite ravvicinate. C’era stato poco spazio per questa prova. Grande partita, di corsa e mentalità, sono soddisfatto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, il tecnico della Juventus Andreaha esaltato ladi FedericoDopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, il tecnico della Juventus Andreaha esaltato ladi Federico. Queste le sue parole ESPERIMENTO– «Volevo vedereda, ce l’avevo in testa da un po’, avendo sempre partite ravvicinate. C’era stato poco spazio per questa prova.partita, di corsa e mentalità, sono soddisfatto». Leggi su Calcionews24.com

Guido17595958 : @kravotz @AlfredoPedulla Ah bene. Ha riportato le parole di Pirlo dicendo che Bernardeschi terzino ha fatto molto b… - sorryfordelay : @forumJuventus Non discuto nomi e se ne possono fare 1000 in tutti i ruoli ma a gennaio è difficile trovare campion… - Noovyis : (Pirlo promuove Bernardeschi terzino: “Soddisfatto, volevo provarlo da un pò di tempo”) Playhitmusic - - BigJudasMama : @FrancescoCarfa1 Ala ! Non puoi pretendere di metterlo fuori ruolo da 2 anni, non dargli continuità facendogli gioc… - tuttoatalanta : Accostati all'Atalanta - Juventus, Pirlo: 'Volevo vedere Bernardeschi terzino' -