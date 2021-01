Berlusconi ricoverato nel Principato di Monaco per problemi cardiaci (Di giovedì 14 gennaio 2021) MILANO – “Berlusconi è ricoverato da martedì in ospedale nel Principato di Monaco per problemi cardiologici urgenti”. Lo conferma all’Agenzia Dire il professor Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex cavaliere. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) MILANO – “Berlusconi è ricoverato da martedì in ospedale nel Principato di Monaco per problemi cardiologici urgenti”. Lo conferma all’Agenzia Dire il professor Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex cavaliere.

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - muntzer_thomas : RT @TgLa7: Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - Tigrotta88641 : RT @Libero_official: Silvio #Berlusconi nuovamente ricoverato: portato all'ospedale di Monaco per alcuni controlli. Il 'viaggio d'urgenza'… -