Berlusconi ricoverato a Monaco. Zangrillo: “Problema cardiaco” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco presso il Centro cardio toracico, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovata a Valbonne, cittadina vicino a Nizza dove ha trascorso buona parte del lockdown e dove la figlia Marina ha una villa. Stando a quanto appreso dall’Ansa, Berlusconi sarebbe stato ricoverato per esami di routine e dovrebbe tornare a casa tra qualche giorno. A decidere il suo ricovero è stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, a causa di “un Problema cardiaco aritmologico”. Zangrillo ha spiegato che lunedì si è recato “d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Silvioè statopresso il Centro cardio toracico, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovata a Valbonne, cittadina vicino a Nizza dove ha trascorso buona parte del lockdown e dove la figlia Marina ha una villa. Stando a quanto appreso dall’Ansa,sarebbe statoper esami di routine e dovrebbe tornare a casa tra qualche giorno. A decidere il suo ricovero è stato Alberto, medico di fiducia di, a causa di “unaritmologico”.ha spiegato che lunedì si è recato “d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ...

Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - anto5stars : RT @Miziok67: Possibile che il pregiudicato di Arcore per Frode Fiscale, quello che ha pagato la mafia tramite #dellUtri, ogni volta che de… - giusyoni : RT @Adnkronos: Il medico di fiducia #Zangrillo: 'Ricoverato nel Principato di Monaco perché trasferimento non era prudente' -