Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti cardiaci: 'Preoccupato non per me ma per covid e crisi, va risolta presto' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco. E' stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, a decidere il suo ricovero per 'un problema cardiaco aritmologico'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvioè statoal Centro cardio toracico di. E' stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di, a decidere il suo ricovero per 'un problema cardiaco aritmologico'...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #Berlusconi ricoverato per problemi al cuore?? - abruzzoweb : BERLUSCONI RICOVERATO: “SONO IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE” -