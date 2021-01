Berlusconi: 'Preoccupato per Covid, crisi governo va risolta presto' (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Non sono Preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima'. Lo ha detto Silvio Berlusconi. 'Mi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Non sonoper le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime dele che subiscono le conseguenze di unagravissima'. Lo ha detto Silvio. 'Mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Preoccupato Berlusconi: "Preoccupato per Covid, crisi governo va risolta presto" TGCOM Berlusconi in ospedale: condizioni forse aggravate da precedente Covid

Stampa Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco, per accertamenti urgenti di ordine cardiologico. La notizia è stata confermata da Alberto Zangrillo, il medi ...

Berlusconi dopo il ricovero: "Sto bene, normali accertamenti di routine"

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato a Monaco: "Non sono preoccupato per me, ma per i tanti italiani vittima del Covid e per quelli che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima" "Ringr ...

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato a Monaco: "Non sono preoccupato per me, ma per i tanti italiani vittima del Covid e per quelli che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima" "Ringr ...