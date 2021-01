Belen Rodriguez | ‘scappa come Stefano’ | il commento di Antonino Spinalbese alla provocazione

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Le cose trae il suo nuovo amoresembrano andare davvero a gonfie vele, sebbene sui social network qualcuno pare non essersi ancora rassegnato a questa nuova storia, arrivando a suggerire al famoso hair stylist di seguire le orme di Stefano de Martino… In che senso? Scopriamolo insieme! LEGGI ANCHE: — ‘Io e? Non è un fallimento’, Stefano de Martino commentae gli sviluppi dopo la separazionestanno davvero bene insieme, anche se qualcuno non è d’accordo e ha suggerito all’hair stylist di fareStefano De Martino. Foto: Kikapressfanno ...