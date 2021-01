Belen Rodriguez è incinta di Antonino: il gossip di Novella 2000 (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Belen Rodriguez è incinta“. La modella e showgirl argentina, innamorata pazza del suo Antonino Spinalbese, sarebbe già al terzo mese di gravidanza e avrebbe approfittato delle vacanze di Natale per dare la lieta notizia ai famigliari. Così Novella 2000 spara la bomba, il gossip più succulento di questo inizio 2021. : “Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”, si legge sul sito di Novella. Belen non ha mai nascosto di voler diventare di nuovo mamma e di desiderare un fratellino, o meglio ancora una sorellina (suo grande sogno, la femmina) ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) ““. La modella e showgirl argentina, innamorata pazza del suoSpinalbese, sarebbe già al terzo mese di gravidanza e avrebbe approfittato delle vacanze di Natale per dare la lieta notizia ai famigliari. Cosìspara la bomba, ilpiù succulento di questo inizio 2021. : “Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale,Spinalbese esi sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”, si legge sul sito dinon ha mai nascosto di voler diventare di nuovo mamma e di desiderare un fratellino, o meglio ancora una sorellina (suo grande sogno, la femmina) ...

