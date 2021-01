“Belen Rodriguez è incinta. Aspetta un figlio da Antonino Spinalbese”: l’indiscrezione-bomba sulla showgirl (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una notizia bomba per tutti gli appassionati di gossip: Belen Rodriguez sarebbe incinta del compagno Antonino Spinalbese. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000, secondo cui la showgirl argentina sarebbe in attesa del suo secondo figlio. La relazione con il bel Antonino è iniziata da pochi mesi, visto che i due stanno insieme dalla scorsa estate. Se l’indiscrezione del settimanale – che cita fonti vicine a Belen – venisse confermata, Santiago, nato sette anni fa dall’amore con Stefano De Martino, potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina. Dopo aver definitivamente archiviato la tormentata relazione con il ballerino e conduttore, Belen sembra ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una notiziaper tutti gli appassionati di gossip:sarebbedel compagno. A lanciareè il settimanale Novella 2000, secondo cui laargentina sarebbe in attesa del suo secondo. La relazione con il belè iniziata da pochi mesi, visto che i due stanno insieme dalla scorsa estate. Sedel settimanale – che cita fonti vicine a– venisse confermata, Santiago, nato sette anni fa dall’amore con Stefano De Martino, potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina. Dopo aver definitivamente archiviato la tormentata relazione con il ballerino e conduttore,sembra ...

Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta? L’indiscrezione bomba: “La showgirl potrebbe essere in dolce attesa” - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Il mio regalo più grande', così Belen Rodriguez commenta quel post s… - zazoomblog : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl - #Belen #Rodriguez… - simonabastiani : Belen Rodriguez sta per dare un fratellino a Santiago? -