Belen Rodriguez è incinta: arriva la conferma sulla gravidanza della showgirl (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una fonte sicura lo svela a 361 Magazine: Belen aspetta un bebè da Antonino Spinalbese Ieri è circolata la notizia svelata da Novella 2000: Belen Rodriguez sarebbe incinta di tre mesi. La showgirl aspetterebbe un bimbo da Antonino Spinalbese, suo compagno da agosto scorso, dopo la fine del matrimonio con Stefano de Martino. Una news che ha fatto il giro del web e adesso a 361 Magazine arriva la conferma da una fonte sicura: “la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera”. Intanto la showgirl – come si vede sul suo profilo Instagram – si prende cura del primo figlio Santiago, di 7 anni, nato dall’amore e dal precedente matrimonio con Stefano. Ha pubblicato infatti sulle storie ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una fonte sicura lo svela a 361 Magazine:aspetta un bebè da Antonino Spinalbese Ieri è circolata la notizia svelata da Novella 2000:sarebbedi tre mesi. Laaspetterebbe un bimbo da Antonino Spinalbese, suo compagno da agosto scorso, dopo la fine del matrimonio con Stefano de Martino. Una news che ha fatto il giro del web e adesso a 361 Magazinelada una fonte sicura: “la notiziadiè vera”. Intanto la– come si vede sul suo profilo Instagram – si prende cura del primo figlio Santiago, di 7 anni, nato dall’amore e dal precedente matrimonio con Stefano. Ha pubblicato infatti sulle storie ...

