Belen in arrivo il secondogenito | Il frutto dell'amore con Antonino

Per Belen sembra essere in arrivo il secondogenito, frutto dell'amore con il giovane Antonino Spinalbese. Da un po' di tempo a questa parte si vocifera di una gravidanza della bellissima showgirl, soprattutto grazie a Novella 2000 che ha sganciato la bomba e dato il via ai diversi dubbi della gente. Fino ad oggi però non è mai arrivata una smentita o una conferma da parte della coppia, bensì un silenzio assoluto, cosa parecchio sospettosa poiché non è da Belen. Inoltre, sembrerebbero esserci alcuni indizi che potrebbero comprovare la veridicità della notizia. Ma ciò che sappiamo è che la loro relazione si sta facendo sempre più seria, mostrandosi anche molto innamorati. I due, nonostante la differenza di età – lui 25 anni e lei 36 – continuano ad appassionare tutti i ...

