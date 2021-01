Beautiful | anticipazioni Usa | Zoe schiaffeggia Thomas sull’altare!

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In, anche nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena. Tra qualche settimana vedremo chearriverà persino ad ingannare Zoe, convicendola a sposarlo. Il giovane con questa mossa, vorrà smuovere Hope, certa che la Logan impedirà il matrimonio per non perdere Douglas. Andrà come progettato da? Dando uno sguardo alle puntate già andate in onda negli Usa, non sarà proprio così, visto che il giovane verrà smascherato davanti a tutti, beccandosi anche un sonoro ceffone da Zoe.si fidanza con Zoe nelle prossime puntate diForrester e la sua ossessione per Hope continueranno a tenerci con il fiato sospeso ancora per molto tempo. Tra qualche settimana, vedremo che il figlio di Ridge si avvicinerà sempre più a Zoe e, in men che non si ...