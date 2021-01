Beautiful, anticipazioni italiane: THOMAS chiede una notte d’amore a HOPE! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Hope Logan avvierà un gioco molto pericoloso con THOMAS Forrester, il tutto pur di ottenere dal ragazzo la firma su dei documenti che le permettano di ottenere la custodia di Douglas. THOMAS si è opposto con forza alla richiesta di rinunciare ai diritti legali sul figlio (in modo da permetterne l’adozione da parte di Hope e Liam) e sembrerà averla vinta, ma la figlia di Brooke non intenderà arrendersi. Così Hope escogiterà un piano che consisterà nel passare del tempo col bambino e con THOMAS, in modo da riavvicinarsi a quest’ultimo al fine di persuaderlo. Per quanto l’ossessione di THOMAS possa essere pericolosa, Hope ritiene stavolta di poterlo controllare, facendo leva sui sentimenti che il fratellastro dice di provare per lei. Insomma, ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle prossime puntatedi, Hope Logan avvierà un gioco molto pericoloso conForrester, il tutto pur di ottenere dal ragazzo la firma su dei documenti che le permettano di ottenere la custodia di Douglas.si è opposto con forza alla richiesta di rinunciare ai diritti legali sul figlio (in modo da permetterne l’adozione da parte di Hope e Liam) e sembrerà averla vinta, ma la figlia di Brooke non intenderà arrendersi. Così Hope escogiterà un piano che consisterà nel passare del tempo col bambino e con, in modo da riavvicinarsi a quest’ultimo al fine di persuaderlo. Per quanto l’ossessione dipossa essere pericolosa, Hope ritiene stavolta di poterlo controllare, facendo leva sui sentimenti che il fratellastro dice di provare per lei. Insomma, ...

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateItaliane Pronti per la 'proposta indecente'? A giorni su #Canale 5!!! - sara_grimaldi : #Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 gennaio 2021 - - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Logan vs Forrester per l’adozione di Douglas come finirà? - #Beautiful #anticipazioni:… - rita_virgili : RT @rita_virgili: Brooke Logan Beautiful, anticipazioni 13 gennaio 2021: amore al capolinea? - Tvpertutti - rita_virgili : Brooke Logan Beautiful, anticipazioni 13 gennaio 2021: amore al capolinea? - Tvpertutti -