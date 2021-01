Beautiful anticipazioni americane: Thomas immagina la morte di Brooke (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le anticipazioni americane di Beautiful hanno per protagonista Thomas Forrester e la sua ossessione per Hope. Il giovane soffre di allucinazioni a causa di una malattia mentale e questo lo porterà a desiderare addirittura la completa uscita di scena di Brooke Logan. Lo vedrete infatti con sguardo soddisfatto e compiaciuto. Il figlio di Ridge inoltre stringe un patto con Shauna, che diventa una sua alleata in tutto e per tutto. Il passo falso di Hope nelle nuove puntate americane Beautiful L’obiettivo di Hope è quello di tenere Douglas lontano da suo padre Thomas e per questo è disposta a correre qualche rischio, La Logan non si rende però conto di quanto il giovane Forrester sia pericoloso e di come la sua mente si stia spingendo sempre di più ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ledihanno per protagonistaForrester e la sua ossessione per Hope. Il giovane soffre di allucinazioni a causa di una malattia mentale e questo lo porterà a desiderare addirittura la completa uscita di scena diLogan. Lo vedrete infatti con sguardo soddisfatto e compiaciuto. Il figlio di Ridge inoltre stringe un patto con Shauna, che diventa una sua alleata in tutto e per tutto. Il passo falso di Hope nelle nuove puntateL’obiettivo di Hope è quello di tenere Douglas lontano da suo padree per questo è disposta a correre qualche rischio, La Logan non si rende però conto di quanto il giovane Forrester sia pericoloso e di come la sua mente si stia spingendo sempre di più ...

