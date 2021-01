Beautiful, anticipazioni 15 gennaio: Ridge si giustifica con Eric su Brooke e Shauna (Di giovedì 14 gennaio 2021) Beautiful, anticipazioni 15 gennaio: continuerà il triangolo amoroso tra Ridge, Brooke e Shauna, ma fino a quando? Intanto lo stilista ne parlerà con Eric. Beautiful, anticipazioni 15 gennaio: Ridge chiarisce ad Eric la situazione con Brooke e Shauna Ridge parla con Eric di ciò che è accaduto con Brooke e gli dice che il tradimento con Shauna è dipeso da questo. Oltretutto gli spiega quello che ha fatto sua moglie contro Thomas. Hope mette al corrente Brooke del suo piano contro Thomas La giovane si reca a trovare la madre e ad un certo punto le squilla il cellulare: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 14 gennaio 2021)15: continuerà il triangolo amoroso tra, ma fino a quando? Intanto lo stilista ne parlerà con15chiarisce adla situazione conparla condi ciò che è accaduto cone gli dice che il tradimento conè dipeso da questo. Oltretutto gli spiega quello che ha fatto sua moglie contro Thomas. Hope mette al correntedel suo piano contro Thomas La giovane si reca a trovare la madre e ad un certo punto le squilla il cellulare: ...

