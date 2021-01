Be acquisisce l’86% di Firstwaters GmbH per 10 | 2 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha acquisito l’85,71% del capitale di, società di management consulting con sede a Francoforte e Vienna, per 10,2di. L’operazione sarà finalizzata entro il primo trimestre, mentre il restante capitale sociale rimarrà nelle mani dei due amministratoridelegati Marco Fäth e Martin Peter, che continueranno a guidare la crescita dell’azienda. Be completerà l’acquisto delle azioni rimanenti alla fine dell’esercizio 2024, il cui prezzo sarà basato sui risultati della società nel 2022, 2023 e 2024. Fondata nel 2000,è azienda attiva in progetti di trasformazione della value chain del Corporate & ...