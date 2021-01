BCE | crisi più prolungata del previsto | misure dicembre votate all’unanimità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le decisioni di politica monetaria della BCE all’ultimo incontro disono state assunte, sia in relazione agli strumenti più tradizionali quali i tassi d’interesse e le aste TLTRO-III, sia relativamente alledi quantitative easing (Piano APP) ed al piano anti pandemico PEPP. Lo rivelano i verbali (minutes) dell’ultimo incontro tenutosi il 9-10. Per quanto riguarda l’analisi economica, i membri si sono detti generalmente d’accordo sulla valutazione complessiva dell’attuale situazione economica e dei rischi, ritenendo che la pandemia continui a rappresentare seri rischi per la salute pubblica e per l’economia europea e globale. Le positive notizie sul fronte dei vaccini – si spiega – sono state controbilanciate dagli effetti della seconda ondata della pandemia, tanto ...