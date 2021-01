Basket, Serie A 2020-2021: ufficiale il rinvio di Germani Brescia-Openjobmetis Varese a data da destinarsi (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Lega Basket ha annunciato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese, valevole per la prima giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie A 2020-2021 di pallacanestro maschile. La decisione è arrivata alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria legata al Covid-19 all’interno del gruppo squadra varesino, con la compagine biancorossa impossibilitata a schierare il numero minimo di giocatori necessari per disputare regolarmente il match. Per Varese si tratta del terzo incontro rinviato consecutivo in campionato, dopo quelli contro Trieste (in trasferta) e Brindisi (in casa). Nei prossimi giorni sarà la ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Legaha annunciato ufficialmente ildadella sfida tra, valevole per la prima giornata di ritorno della regular season del campionato didi pallacanestro maschile. La decisione è arrivata alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria legata al Covid-19 all’interno del gruppo squadra varesino, con la compagine biancorossa impossibilitata a schierare il numero minimo di giocatori necessari per disputare regolarmente il match. Persi tratta del terzo incontro rinviato consecutivo in campionato, dopo quelli contro Trieste (in trasferta) e Brindisi (in casa). Nei prossimi giorni sarà la ...

