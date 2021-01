Barcellona: Laporta, Font e Freixa candidati alla presidenza del club. Il comunicato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Barcellona ha ufficializzato quali saranno i candidati presidenti del club nelle prossime elezioni: battaglia tra Laporta, Font e Freixa Il Consiglio elettorale si è riunito questo giovedì all’Auditorium 1899 del Camp Nou per proclamare i candidati finali per le elezioni presidenziali del FC Barcelona che si terranno domenica 24 gennaio. Una volta completato il processo di convalida delle firme presentate, il Consiglio elettorale, composto da Xavier Guixeres, in qualità di presidente, Jordi Aranda, Antonio G. Bermúdez, José M. Balart, Jesús Valdés e José María Mir, in qualità di segretario, ha proclamato Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa sono candidati ufficiali alla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilha ufficializzato quali saranno ipresidenti delnelle prossime elezioni: battaglia traIl Consiglio elettorale si è riunito questo giovedì all’Auditorium 1899 del Camp Nou per proclamare ifinali per le elezioni presidenziali del FC Barcelona che si terranno domenica 24 gennaio. Una volta completato il processo di convalida delle firme presentate, il Consiglio elettorale, composto da Xavier Guixeres, in qualità di presidente, Jordi Aranda, Antonio G. Bermúdez, José M. Balart, Jesús Valdés e José María Mir, in qualità di segretario, ha proclamato Joan, Víctore Tonisonoufficiali...

