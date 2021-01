“Ballo Ballo”, arriva il film musical su Raffaella Carrà: «Ballerete tutti davanti allo schermo» (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Spagna è pronta a celebrare la nostra Raffaella Carrà, e sarà Amazon Prime a lanciare il progetto sulla sua piattaforma. Dal 25 gennaio sarà finalmente disponibile Ballo Ballo (traduzione italiana di Explota Explota) il film-commedia musicale ispirato e dedicato proprio a Raffaella l’icona. Diretto dal regista Nacho Álvarez, girato tra Madrid, Pamplona e Roma, co-prodotto da Spagna (Tornasol) e Italia (Indigo film) e distribuito in esclusiva su Amazon Prime. Ballo Ballo arriva in Italia a partire da lunedì 25 gennaio ed è a tutti gli effetti una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Spagna è pronta a celebrare la nostra, e sarà Amazon Prime a lanciare il progetto sulla sua piattaforma. Dal 25 gennaio sarà finalmente disponibile(traduzione italiana di Explota Explota) il-commediae ispirato e dedicato proprio al’icona. Diretto dal regista Nacho Álvarez, girato tra Madrid, Pamplona e Roma, co-prodotto da Spagna (Tornasol) e Italia (Indigo) e distribuito in esclusiva su Amazon Prime.in Italia a partire da lunedì 25 gennaio ed è agli effetti una ...

