Bakayoko ha offerto il pranzo al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Rino Gattuso ha portato ila Ercolano per uncon tutta la squadra, con l’obiettivo di testare l’unità del gruppo, di trascorrere una giornata all’insegna della distensione in vista degli impegni futuri. Ricordiamo che ilgiocherà domenica a ora dicontro la Fiorentina, poi mercoledì prossimi si giocherà il primo trofeo della stagione in Supercoppa contro la Juventus e quindi andrà a Verona per l’ultima partita del girone d’andata. Dal 18 febbraio, iltornerà anche in Europa League con la doppia sfida con gli spagnoli del Granada. Ilè statodasia per il gol di domenica a Udine ma soprattutto perché il calciatore aveva accumulato una serie di piccole multe interne (ritardi, cose così, nulla di ...