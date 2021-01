Azealia Banks bufera per il macabro gesto | si difende | “siete razzisti”

Leggi su chenews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)per il, la rapper ha disseppellitto e bollito la sua gatta attirando tante critiche: ecco cosa ha detto sui social. FOTO FACEBOOKLa rapper statunitense proprio poche ore fa ha condiviso sui social un video in cui si mostrava intenta a disseppellire la sua gatta Lucifer morta tre mesi fa, per poi mettere il cadavere in una pentola a bollite. Il video dopo poco è stato eliminato da Instagram ma questo non è bastato per non attirare numerose critiche e commenti negativi al suo indirizzo, portando la giovane a spiegare il motivo di undel genere. “Perchè pensate che mangerei il cadavere di un gatto quando riesco a malapena a mangiare quello di una mucca? Si chiama tassidermia. Molti cacciatori conservano le teste dei cervi ...