Automobilista ubriaco cerca di sfuggire alla polizia: bloccato e denunciato (Di giovedì 14 gennaio 2021) ubriaco alla guida , ha ignorato l'alt degli agenti che lo avevano fermato per un controllo ieri sera alla periferia di Firenze, in via Pistoiese. L'uomo, un 36enne, è stato inseguito e bloccato da ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 gennaio 2021)guida , ha ignorato l'alt degli agenti che lo avevano fermato per un controllo ieri seraperiferia di Firenze, in via Pistoiese. L'uomo, un 36enne, è stato inseguito eda ...

qn_lanazione : #Firenze - Automobilista #ubriaco cerca di sfuggire alla #polizia: bloccato e denunciato - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Perchè non è stato fermato?”: I genitori di Davide D’accolti ucciso da un automobilista ubriaco e drogato contromano… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: “Perchè non è stato fermato?”: I genitori di Davide D’accolti ucciso da un automobilista ubriaco e drogato contromano… - pameladiverona : RT @chilhavistorai3: “Perchè non è stato fermato?”: I genitori di Davide D’accolti ucciso da un automobilista ubriaco e drogato contromano… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Perchè non è stato fermato?”: I genitori di Davide D’accolti ucciso da un automobilista ubriaco e drogato contromano… -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilista ubriaco Piacenza, travolte da auto pirata: Ester muore e la sorella è ferita: fermato automobilista ubriaco Fanpage.it Automobilista ubriaco cerca di sfuggire alla polizia: bloccato e denunciato

E' successo a Firenze. L'uomo aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. Anche il passeggero a bordo era in stato di ebbrezza ...

Contromano in autostrada per 40 chilometri: arrestato l'autista

Gli agenti sono stati costretti a speronare l'auto e a sparare agli pneumatici: l'autista della Ford Fiesta ha viaggiato per 40 km in contromano.

E' successo a Firenze. L'uomo aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. Anche il passeggero a bordo era in stato di ebbrezza ...Gli agenti sono stati costretti a speronare l'auto e a sparare agli pneumatici: l'autista della Ford Fiesta ha viaggiato per 40 km in contromano.