Atletica leggera | doping | sospesa l’americana Brianna McNeal | campionessa olimpica a Rio 2016

Ennesimo caso di violazione degli obblighi di reperibilità per antidoping nell’atletica leggera. L’americana Brianna McNeal, campionessa olimpica dei 100m ostacoli a Rio 2016, è stata temporaneamente ...Pronti, via. È in arrivo il primo weekend del 2021 al Palaindoor di Ancona con i due meeting nazionali che aprono la nuova stagione, da svolgere nel pieno rispetto delle attuali ...