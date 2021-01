Atalanta, parla Muriel: "Auguro il meglio al Papu, la Coppa Italia un obiettivo" (Di giovedì 14 gennaio 2021) In un'intervista a L'Eco di Bergamo, Muriel delinea i suoi obiettivi personali e di collettivo per la seconda parte di stagione Leggi su 90min (Di giovedì 14 gennaio 2021) In un'intervista a L'Eco di Bergamo,delinea i suoi obiettivi personali e di collettivo per la seconda parte di stagione

