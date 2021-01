Atalanta, Muriel si sbilancia sul caso Gomez: “Si sente la mancanza del Papu, ma è pronto per ciò che succederà” (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Si sente la mancanza del Pupu, tutti vorrebbero in squadra un giocatore come lui. Spero che la situazione si possa risolvere e che lui possa trovare la migliore soluzione, per sé e per la sua carriera".Sono le parole dell'attaccante nerazzurro, Luis Muriel, intervenuto su uno dei temi più caldi in casa Atalanta sulle colonne de "L'Eco di Bergamo" : quello relativo all'addio ormai certo del "Papu" Gomez, il cui rapporto con la società appare irrimediabilmente incrinato da settimane."Gomez per noi è un grande amico prima ancora che compagno di squadra. Non ho parlato con lui della situazione e non so a che punto sia: di certo, lui si sta allenando per mantenere la forma ed essere pronto per ciò che succederà". Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Siladel Pupu, tutti vorrebbero in squadra un giocatore come lui. Spero che la situazione si possa risolvere e che lui possa trovare la migliore soluzione, per sé e per la sua carriera".Sono le parole dell'attaccante nerazzurro, Luis, intervenuto su uno dei temi più caldi in casasulle colonne de "L'Eco di Bergamo" : quello relativo all'addio ormai certo del ", il cui rapporto con la società appare irrimediabilmente incrinato da settimane."per noi è un grande amico prima ancora che compagno di squadra. Non ho parlato con lui della situazione e non so a che punto sia: di certo, lui si sta allenando per mantenere la forma ed essereper ciò che".

Atalanta_BC : 1???? Luis #Muriel ha raggiunto la doppia cifra dopo sole 16 giornate di @SerieA (e 14 presenze): è un nuovo recor… - SerieA : L'@Atalanta_BC vince e convince: 1??-4?? al Vigorito grazie alle reti di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel! ??… - Atalanta_BC : ?? Durante la visione di questo video, si prega di reggersi agli appositi sostegni. ?? While watching, hold on to th… - Mediagol : #Atalanta, Muriel si sbilancia sul caso Gomez: 'Si sente la mancanza del Papu, ma è pronto per ciò che succederà'… - sportface2016 : #Atalanta - Le parole di #Muriel su #Gomez -