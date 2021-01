Atalanta, Muriel: «La mia allegria mi permette di stare tranquillo» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luis Muriel ha parlato al termine di Atalanta-Cagliari di Coppa Italia Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine della partita di Coppa Italia contro il Cagliari vinta per 3-1 con una rete segnata proprio dal colombiano. «Approfitto quando mi danno l’opportunità di giocare. Lavoro ogni giorno per giocare sempre e dare il mio contributo. La mia allegria mi permette di stare più tranquillo. È certo che vorrei essere sempre in campo, ma cerco anche di contagiare i miei compagni con la mia allegria. Io e Zapata abbiamo una bella affinità, ci troviamo bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luisha parlato al termine di-Cagliari di Coppa Italia Luis, attaccante dell’, ha parlato al termine della partita di Coppa Italia contro il Cagliari vinta per 3-1 con una rete segnata proprio dal colombiano. «Approfitto quando mi danno l’opportunità di giocare. Lavoro ogni giorno per giocare sempre e dare il mio contributo. La miamidipiù. È certo che vorrei essere sempre in campo, ma cerco anche di contagiare i miei compagni con la mia. Io e Zapata abbiamo una bella affinità, ci troviamo bene». Leggi su Calcionews24.com

