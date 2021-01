Atalanta, Marino: «La Coppa Italia può riservare sorprese» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Umberto Marino ha parlato prima di Atalanta-Cagliari di Coppa Italia Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari. «Non sottovaluteremo l’avversario, sappiamo che in Coppa Italia ci sono sempre delle sorprese e abbiamo visto anche negli altri incontri disputati fino a qui che anche le grandi hanno avuto qualche difficoltà. Dovremo esser bravi ad affrontare bene gli avversari. Gomez? Parliamo dei giocatori che abbiamo in campo, perché stanno facendo in questo ultimo periodo qualcosa di straordinario». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Umbertoha parlato prima di-Cagliari diUmberto, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita dicontro il Cagliari. «Non sottovaluteremo l’avversario, sappiamo che inci sono sempre dellee abbiamo visto anche negli altri incontri disputati fino a qui che anche le grandi hanno avuto qualche difficoltà. Dovremo esser bravi ad affrontare bene gli avversari. Gomez? Parliamo dei giocatori che abbiamo in campo, perché stanno facendo in questo ultimo periodo qualcosa di straordinario». Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Atalanta, Marino evita il tema Gomez: 'Noi parliamo di chi va in campo' - Alessan98059903 : @albo_interista È come quando la Juve sostituì Platini a fine carriera con Marino Magrin dall'atalanta.. - massi_marino : L’#Inter non ha battuto Milan, Roma, Atalanta, Lazio. Contro le prime sette del campionato i 3p. sono arrivati con… - infoitsport : Atalanta, Marino: 'Papu? Il mercato oggi è l'ultimo dei problemi. Pensiamo a campionato e Champions' - infoitsport : Atalanta, Marino: 'Papu? Il mercato oggi è l'ultimo dei problemi. Pensiamo a campionato a Champions' -