Atalanta, inizia la Coppa Italia: da battere c’è un Cagliari che evoca dolci ricordi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Esordio stagionale per l’Atalanta in Coppa Italia. Questa sera al Gewiss Stadium (alle 21.15) ospite dei nerazzurri in gara secca sarà il Cagliari: in palio l’accesso ai quarti di finale. La squadra atalantina anche quest’anno è testa di serie nella manifestazione, visto il piazzamento ottenuto dello scorso campionato e, almeno a sensazione, si trova nella parte meno difficile del tabellone, avendo la possibilità di evitare, fino all’ipotetica finale, la Juve, l’Inter e il Milan. Ma occorre, come prima cosa, battere il Cagliari. E la squadra che si trova di fronte la Dea porta anche piuttosto bene, visto che nelle ultime due occasioni nelle quali è stata raggiunta la finale erano stati proprio gli isolani ad essere eliminati nei turni precedenti. L’attuale Cagliari non ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Esordio stagionale per l’in. Questa sera al Gewiss Stadium (alle 21.15) ospite dei nerazzurri in gara secca sarà il: in palio l’accesso ai quarti di finale. La squadra atalantina anche quest’anno è testa di serie nella manifestazione, visto il piazzamento ottenuto dello scorso campionato e, almeno a sensazione, si trova nella parte meno difficile del tabellone, avendo la possibilità di evitare, fino all’ipotetica finale, la Juve, l’Inter e il Milan. Ma occorre, come prima cosa,il. E la squadra che si trova di fronte la Dea porta anche piuttosto bene, visto che nelle ultime due occasioni nelle quali è stata raggiunta la finale erano stati proprio gli isolani ad essere eliminati nei turni precedenti. L’attualenon ...

