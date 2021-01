Atalanta-Genoa | formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021), match valido per la diciottesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 17 gennaio 2021 alle ore 18 al Gewiss Stadium. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa, reduci dalla larga vittoria contro il Benevento, la terza consecutiva, sono quinti in classifica ad un solo punto dal quarto posto. Anche i rossoblù, con l’arrivo di Ballardini in panchina, sono in un ottimo momento(7 punti in quattro partite) dopo il disastroso periodo vissuto sotto la gestione Maran.: le probabiliGasperini dovrebbe puntare sull’undici visto a Benevento. In porta ci sarà Gollini, in difesa Toloi, Romero e Palomino. A centrocampo, De Roon e Freuler, con Hateboore a sinistra e Gosens a destra. In avanti, Pessina e Ilicic a sostegno di Zapata. Ballardini punterà ...