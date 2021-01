Atalanta-Cagliari, Vicario protagonista sui social: “Cognome perfetto per un secondo portiere” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si gioca a una sola porta nel primo tempo in Atalanta-Cagliari e sui social in molti fanno ironia sul portiere Guglielmo Vicario, scelto stasera da Di Francesco per la sfida di Coppa Italia. L’estremo difensore ha compiuto una serie di miracoli ed è protagonista di diversi tweet, alcuni molto divertenti come: “Cognome perfetto per un secondo portiere”, oppure “Vicario è stanco morto, tra un po’ chiede il cambio”. Eccone alcuni. Vicario è stanco morto, tra un po' chiede il cambio.#AtalantaCagliari — Silvia (@Sima luse) January 14, 2021 Interessante questo esperimento a una porta#Vicario ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si gioca a una sola porta nel primo tempo ine suiin molti fanno ironia sulGuglielmo, scelto stasera da Di Francesco per la sfida di Coppa Italia. L’estremo difensore ha compiuto una serie di miracoli ed èdi diversi tweet, alcuni molto divertenti come: “per un”, oppure “è stanco morto, tra un po’ chiede il cambio”. Eccone alcuni.è stanco morto, tra un po' chiede il cambio.#— Silvia (@Sima luse) January 14, 2021 Interessante questo esperimento a una porta#...

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? The Nerazzurri line-up to face Cagliari! #AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : L'ultima volta in cui abbiamo affrontato il Cagliari negli ottavi di #CoppaItalia ??????????? Last time we faced Caglia… - SkySport : Atalanta-Cagliari 1-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - francogugiato : Sassuolo eliminado 2 a 0 frente al Spal en la coppa italia, Cagliari pierde 1 a 0 vs Atalanta al final at half time, F por la juventud - iron80af : Che nervoso.... ATALANTA-CAGLIARI 1-0 ????P.D???? -