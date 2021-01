Atalanta Cagliari | Probabili formazioni | Convocati | Precedenti e curiosità (Di giovedì 14 gennaio 2021) La partita di Coppa Italia Atalanta-Cagliari è in programma per il 14 gennaio alle ore 21:15 nel Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitrerà l’incontro Federico Dionisi de L’Aquila. Scopri le formazioni,… L'articolo Atalanta Cagliari Probabili formazioni Convocati Precedenti e curiosità proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) La partita di Coppa Italiaè in programma per il 14 gennaio alle ore 21:15 nel Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitrerà l’incontro Federico Dionisi de L’Aquila. Scopri le,… L'articoloproviene da MeteoWeek.

Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini: 'Col Cagliari turnover necessario'. #SportMediaset - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Coppa Italia: Cagliari a Bergamo con la testa al campionato Con l'Atalanta Nandez sicuro titolare e tanto turnover - SmorfiaDigitale : Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari: turnover per Gasperini, Pavoletti ... - infoitsport : Coppa Italia in TV oggi e stasera: Atalanta-Cagliari dove vederla. Sassuolo-SPAL in chiaro -