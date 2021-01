Atalanta-Cagliari | Mamma ho perso l’aereo o Danni collaterali? La tv del 14 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 14su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Obbligo o verità” e “Déjà vu”. Nel primo, suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi… Nel secondo, un bambino viene abbandonato in casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpiscenalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca di stare vicino a Monica, anche se la diagnosi che le è stata comunicata non sembra averla turbata. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare ...