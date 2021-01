Atalanta Cagliari in Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali, i precedenti e curiosità (Di giovedì 14 gennaio 2021) La partita di Coppa Italia Atalanta-Cagliari è in programma per il 14 gennaio alle ore 21:15 nel Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitrerà l’incontro Federico Dionisi de L’Aquila. Scopri le formazioni,… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) La partita diè in programma per il 14 gennaio alle ore 21:15 nel Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitrerà l’incontro Federico Dionisi de L’Aquila. Scopri le,… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? The Nerazzurri line-up to face Cagliari! #AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Atalanta-Cagliari: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali -