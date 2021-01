Atalanta-Cagliari, gol del pareggio di Sottil con una grande azione personale (VIDEO) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gran gol del pareggio firmato Riccardo Sottil con una grande azione personale in Atalanta-Cagliari, sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l’ennesima parata di Vicario, l’esterno d’attacco degli ospiti si lancia verso la porta con una sgroppata sulla fascia che si conclude con un diagonale perfetto che non lascia scampo a Sportiello. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gran gol delfirmato Riccardocon unain, sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l’ennesima parata di Vicario, l’esterno d’attacco degli ospiti si lancia verso la porta con una sgroppata sulla fascia che si conclude con un diagonale perfetto che non lascia scampo a Sportiello. In alto ildel gol. SportFace.

