Atalanta-Cagliari (coppa Italia, 14 gennaio ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Gasperini sceglie Miranchuk e Muriel (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla Gewiss Arena ottavi di coppa Italia tra Atalanta e Cagliari con la squadra di Gasperini che punta ai quarti di finale dove lo scontro sarà con la vincente della sfida tra Lazio e Parma. I bergamaschi hanno ritrovato gioco e gol e nel nuovo anno sono arrivate tre vittorie consecutive, situazione opposta per la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla Gewiss Arena ottavi ditracon la squadra diche punta ai quarti di finale dove lo scontro sarà con la vincente della sfida tra Lazio e Parma. I bergamaschi hanno ritrovato gioco e gol e nel nuovo anno sono arrivate tre vittorie consecutive, situazione opposta per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? The Nerazzurri line-up to face Cagliari! #AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo… - DiMarzio : #AtalantaCagliari, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #AtalantaCagliari, le formazioni ufficiali - Fantacalcio : Coppa Italia, Atalanta-Cagliari: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atalanta-Cagliari, formazioni ufficiali: Zapata e Ilicic lasciano spazi… -