Atalanta-Cagliari 3-1 la diretta Sutalo cala il tris a metà ripresa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gara secca di ottavi di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo: Atalanta e Cagliari si giocano la possibilità di sfidare, ai quarti, la vincente di Lazio-Parma in programma giovedì 21 ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gara secca di ottavi di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo:si giocano la possibilità di sfidare, ai quarti, la vincente di Lazio-Parma in programma giovedì 21 ...

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? The Nerazzurri line-up to face Cagliari! #AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : L'ultima volta in cui abbiamo affrontato il Cagliari negli ottavi di #CoppaItalia ??????????? Last time we faced Caglia… - Eurosport_IT : L'Atalanta elimina il Cagliari e guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia ???? #CoppaItalia |… - CalcioPillole : #CoppaItalia, #AtalantaCagliari 3-1: dominio assoluto degli orobici A segno Miranchuk, Muriel e Sutalo; Sottil ave… - TNC_Football : #CoppaItalia Round of 16 FT: Atalanta 3-1 Cagliari Sassuolo 0-2 SPAL -