Atalanta Cagliari 0-0 LIVE: gol annullato per Miranchuk (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Cagliari 0-0 Fischio d’inizio alle ore 21:15. Ore 21:15 – Squadre in campo. Tutto pronto per questo ottavo di finale di Coppa Italia. Ore 21:16 – Fischia Dionisi. Inizia Atalanta-Cagliari. 4? Gol annullato Atalanta – Miranchuk trova subito il gol a pochi minuti dal fischio d’inizio. La rete nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la posizione del nerazzurro è di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio alle ore 21:15. Ore 21:15 – Squadre in campo. Tutto pronto per questo ottavo di finale di Coppa Italia. Ore 21:16 – Fischia Dionisi. Inizia. 4? Goltrova subito il gol a pochi minuti dal fischio d’inizio. La rete nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la posizione del nerazzurro è di ...

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? The Nerazzurri line-up to face Cagliari! #AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : L'ultima volta in cui abbiamo affrontato il Cagliari negli ottavi di #CoppaItalia ??????????? Last time we faced Caglia… - Noovyis : (Atalanta-Cagliari di Coppa Italia stasera su Rai2: dove vederla anche in streaming) Playhitmusic - - fonar_apteka : RT @repubblica: Diretta Coppa Italia, Atalanta-Cagliari 0-0 - TheNorsemanBet : Atalanta v Cagliari: Atalanta Over 3.5 Goals @ 1.92 (6 units) -