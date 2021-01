Assalto a Capitol Hill | c’era anche il campione olimpico Klete Keller tra i sostenitori di Trump video

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildi nuotoè stata accusato di aver partecipato alla rivolta di, dopo che è emerso unche sembrava mostrarlo tra coloro che hanno preso d’l’edificio la scorsa settimana.ha vinto 5 medaglie olimpiche e ha partecipato alle edizioni di Sidney, Atene e Pechino. I capi d’imputazione diSecondo quanto riportano i media statunitensi, peri capi di imputazione sono resistenza a pubblico ufficiale, accesso non autorizzato in edifici pubblici e comportamento violento.sarebbe stato individuato grazie a unpubblicato su Twitter nel quale si scontrava con dei ...

ROMA. – A modo suo, anche Klete Keller è un reduce come tanti protagonisti dell’assalto al Congresso Usa. No, l’Iraq e l’Afghanistan non c’entrano, niente guerre nel suo passato, solo tante battaglie ...Alcuni Repubblicani sono andati a Capitol Hill a consegnare pizze calde alla guardia nazionale insediata all'interno del Campidoglio.